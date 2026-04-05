Edirne Valisi Yunus Sezer, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı Açıklaması

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın Türkiye'nin sesi olma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Sezer, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve milleti doğru bilgilendirmek amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, o günden bugüne Türkiye'nin sesi olma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansının, kurulduğu günden itibaren doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışını ilke edindiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da saygın ve güvenilir bir haber kaynağı haline gelmiş, habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliğini kazanmıştır. Bir asrı aşan tecrübesi, güçlü kurumsal yapısı ve kendini sürekli yenileyen vizyonuyla Anadolu Ajansı, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya, milletimizin haber alma hakkına en doğru şekilde hizmet etmeye kararlılıkla devam etmektedir.

Bu vesileyle, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı