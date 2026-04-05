Edirne Valisi Yunus Sezer, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı Açıklaması

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve milleti doğru bilgilendirmek amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, o günden bugüne Türkiye'nin sesi olma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansının, kurulduğu günden itibaren doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışını ilke edindiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da saygın ve güvenilir bir haber kaynağı haline gelmiş, habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliğini kazanmıştır. Bir asrı aşan tecrübesi, güçlü kurumsal yapısı ve kendini sürekli yenileyen vizyonuyla Anadolu Ajansı, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya, milletimizin haber alma hakkına en doğru şekilde hizmet etmeye kararlılıkla devam etmektedir.

Bu vesileyle, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."