Haberler

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 Ekim'de sokak hayvanlarına mama verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1001 Hayır Hizmeti Projesi kapsamında Edirne Sokak Hayvanları Barınağı Geçici Bakımevine mama teslim etti. Mama, 214 yıllık vakıf hayır şartları doğrultusunda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sağlandı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere mama desteği sağlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında Edirne Sokak Hayvanları Barınağı Geçici Bakımevine çuvallar dolusu mama teslim edildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, vakıf kültüründe yalnızca insanlara değil çevre ve hayvanlara yönelik de hayır şartlarının bulunduğunu belirtti.

Reşide Hatice Hanım Vakfı ile Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın 214 yıllık vakıf hayır şartları doğrultusunda mama temin edildiğini aktaran Saraç, "Vakfeden büyüklerimiz sadece insan odaklı düşünmemiş. İnsanlar için çok sayıda hayır şartının yanında çevre ve hayvanlar için de şartlar mevcut. Bu kapsamda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde barınaktaki hayvanlar için mama temin ederek teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Saraç, "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında farklı hayır çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı

Soğuk karşıladığı davetlinin takısını görünce ağzı açık kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Akın Gürlek'in yerine geçecek' denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu

"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen isim sessizliğini bozdu
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

Anne ve kızını cadde ortasında darbettiler
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
Manisa'daki çifte cinayetin sırrını balistik raporu çözdü! Katil, aynı gün ormanda ölü bulunan adam çıktı

Çiftin katili belli oldu! Aynı gün ormanda ölü bulunmuştu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Tepkiler çığ gibi