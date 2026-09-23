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Edirne Uzunköprü'de okul servisi denetiminde 2 sürücüye 9 bin 938 lira ceza kesildi

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Edirne Uzunköprü'de okul servisi denetiminde 2 sürücüye 9 bin 938 lira ceza kesildi
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan okul servis araçları denetlendi. Kırcasalih beldesindeki Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda yapılan kontrollerde trafik yönünden eksikleri bulunan 2 okul servisinin sürücüsüne 9 bin 938 lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, taşımalı eğitim kapsamında öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırcasalih beldesindeki Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirilen kontrollerde, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları incelendi.

Denetimlerde servis araçlarının taşımalı eğitim kapsamında belirlenen şartlara uygunluğu kontrol edilirken, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılmasına yönelik gerekli hususlar da değerlendirildi.

Trafik yönünden eksikleri bulunan 2 okul servisinin sürücüsüne 9 bin 938 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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