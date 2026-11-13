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Edirne Uzunköprü'de kuvvetli rüzgar kapalı yüzme havuzunun çatısını uçurdu

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Edirne Uzunköprü'de kuvvetli rüzgar kapalı yüzme havuzunun çatısını uçurdu
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu'nun çatısını uçurdu. Yetkililer, bölgede ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu.

Bölgede etkisini arttıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Uzunköprü'de Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu'nun çatısı uçtu. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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