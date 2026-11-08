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Edirne Uzunköprü'de besici 550 bin lira satışta dolandırıldı iddiasıyla jandarmaya gitti

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Edirne Uzunköprü'de Harmanlı köyünde yaşayan hayvan yetiştiricisi, 3 büyükbaş hayvanını 550 bin liraya sattığını ancak kalan 450 bin lira için verilen senedin ardından alıcılara ulaşamadığını ileri sürerek jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan yetiştiricisi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Harmanlı köyünde yaşayan H.A. (59) dün İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

H.A, 3 büyükbaş hayvanını T.K. (54) ve Ş.K'ye (42) toplam 550 bin lira karşılığında sattığını beyan etti.

Satış sırasında 100 bin liranın nakit olarak ödendiğini, kalan 450 bin lira için ise kendisine senet verildiğini belirten H.A, alışverişin ardından söz konusu kişilere ulaşamadığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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