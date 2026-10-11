Edirne Uzunköprü'de araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

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Edirne'de bir araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan hafif ticari araç ilçe yakınlarında durduruldu.

Araçta Irak, İran, Eritre ve Etiyopya uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili sürücü A.R.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA