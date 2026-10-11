Haberler

Edirne Uzunköprü'de araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzunköprü Kaymakamlığına göre, Edirne'de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan araç Uzunköprü yakınlarında durduruldu; araçta Irak, İran, Eritre ve Etiyopya uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de bir araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan hafif ticari araç ilçe yakınlarında durduruldu.

Araçta Irak, İran, Eritre ve Etiyopya uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili sürücü A.R.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar’dan 4 şart

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için 4 şart
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı

Aldatılan kocadan akılalmaz plan! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket
2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! Ağır bilanço ortaya çıktı
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var