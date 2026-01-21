Haberler

Edirne Sarayı'nın Arz Odası ihya ediliyor

Edirne Sarayı'nın Arz Odası ihya ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Sarayı'nın önemli yapılarından Arz Odası, aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sarayın mimarisine uygun projeler hazırlandı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne Sarayı'nın ihyası çalışmaları kapsamında sarayın önemli yapılarından Arz Odası aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor.

Milli Saraylar Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sürerken, bugüne ulaşamayan Arz Odası'nın özgün mimarisine uygun olarak yeniden inşa edilmesi için gerekli projeler hazırlandı.

Bu kapsamda sarayın ikinci avlusunda yer alan Arz Odası'nda Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı) girişi ile Kum Kasrı'nın beden duvarları özgün haline kavuşturuldu.

Yapının ahşap çatı ve duvar imalatları tamamlanırken, kurşun örtü, revaklar, zemin kaplama ve tezyinat çalışmaları devam ediyor.

Arz Odası

İnşası 1450'de başlayıp 1475 yılında tamamlanan Edirne Sarayı'nın önemli bölümlerinden biri olan Arz Odası, Osmanlı'nın yönetim anlayışını ve protokol düzenini yansıtan başlıca mekanlar arasında yer aldı.

Padişahın vezirleri, yabancı elçileri ve üst düzey devlet görevlilerini kabul ettiği Arz Odası, Osmanlı'nın devletten imparatorluğa geçiş sürecinde kritik görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Buradaki kabuller belirli protokol çerçevesinde yürütülürken, devlet adamları ve yabancı elçiler Osmanlı'nın gücünü ve düzenini yakından hissetti.

Yabancı elçilerin huzura kabulü ve bayram tebrikleri gibi çeşitli merasimlerin de Arz Odası'nda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sarayın ihyasına yönelik çalışmalar

Deprem, yangın, işgal ve savaşlar nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan Edirne Sarayı, 18 Ekim 2022'de Cumhurbaşkanlığı onayıyla Milli Saraylar Başkanlığına devredildi.

Sarayiçi bölgesinde yaklaşık 1200 dönümlük alana yayılan yerleşkede, yapıların restorasyonu, Mahmudiye Kışlası'nda müzecilik uygulamaları, doğal yaşam alanlarının düzenlenmesi ve tarihi bahçelerin ihyasına yönelik çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor