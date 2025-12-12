Edirne'den kısa kısa
Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Uzunköprü'de sağlık tesislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Uzunköprü'de ziyaretlerde bulundu.
Yıldırım, Uzunköprü Sağlık Müdürlüğü, Uzunköprü 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ve Uzunköprü 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Yıldırım, hizmet süreçleri, ihtiyaçlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Uzunköprü'de vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Uzunköprü'de vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında eski otogar ve pazar yeri civarında kahvehane ve iş yerlerini ziyaret etti.
Ekipler, vatandaşları dolandırıcıların yöntemleri hakkında bilgilendirerek alınacak önlemleri anlattı.