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Edirne Öğretmen Okulu Mezunları Buluşması

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Edirne Öğretmen Okulu mezunları, 38'inci kez bir araya geldi. Buluşma kapsamında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buluşmanın geleneksel hale geldiğini belirten komite başkanı, gelecek yıl da etkinliğin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından motosiklet denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirildi.

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları bir araya geldi.

Okulun 1965-1975 yılları mezunları yaşadıkları şehirlerden Edirne'ye geldi. Sınıf arkadaşlarıyla 38'inci kez buluşan mezunlar hasret giderdi.

Buluşma dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Öğretmen Okulu Mezunları Buluşma Komitesi Başkanı Hüseyin Koç, gelenekselleşen buluşmayı bu yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla anıları yad ettiklerini belirten Koç, gelecek yıl da buluşma etkinliğinin devam edeceğini kaydetti.

Motosiklet denetimi ve bilgilendirme

Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Musabeyli köyü kontrol noktasında motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sürücüler, kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Jandarma Edirne Eğitim Güncel Haberler

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