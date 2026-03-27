Haberler

DSİ ekipleri Edirne'de taşkında zarar gören seddeyi onardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri ekipleri, Edirne'nin Meriç ilçesinde taşkında zarar gören yazlık seddede onarım ve güçlendirme çalışmaları yaptı. Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, çalışmaların taşkın riskini azaltmayı amaçladığını belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Edirne'nin Meriç ilçesinde taşkında zarar gören seddeyi onardı.

DSİ ekipleri, Subaşı beldesinde taşkın nedeniyle zarar gören yazlık seddede onarım gerçekleştirdi.

Seddede iş makineleriyle onarım ve güçlendirme çalışması yapan ekiplerin bölgedeki çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi de DSİ ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Tüfekçi, bölgede yapılacak çalışmayla taşkının riskinin önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ekiplerin yıkılan sedde onarımını büyük bir gayret ve özveriyle yaptığını belirten Tüfekçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ Edirne 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, AK Parti Meriç İlçe Başkanı Hüsamettin Demirkan ile ekiplere teşekkür etti.

Tunca ve Meriç nehirlerinde geçen ay oluşan taşkında Subaşı beldesindeki sedde zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Beklenen oldu!
Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız