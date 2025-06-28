Edirne'nin Lalapaşa İlçesinde Yangın Tedbirleri Kapsamında Hasat ve Balya Bağlama Saatleri Belirlendi

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yangınlara karşı alınan önlemler gereği, hasat ve balya bağlama işlemleri belirli saatlerde gerçekleştirilecek. Bu karar, can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yangınlara karşı alınan tedbirler kapsamında "hasat" ve "balya bağlama" belirli saatlerde yapılacak.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğince meteorolojik veriler doğrultusunda tarla bitkilerinin hasadında güvenlik tedbirleri kapsamında can, mal ve gıda güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle karar alındı.

Lalapaşa ilçesinde 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 11.00 ile 19.00 saatleri arasında biçerdöverle hasat durduruldu.

Aynı saatler arasında 28 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında da balya makinası ile balya bağlama işinin yapılmamasına karar verildi.

Belirtilen saatlerin dışında yapılacak hasat ve balya bağlama işleminde en az 3 tonluk köylerdeki su tankerleri olması ve su tankeri olmayan köylerde ise en az 600 litrelik zirai ilaç makinelerinin hazır bulundurması gerekiyor.

Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin takip edeceği karara uymayanlara ceza uygulanacak.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyü yakınlarında dün balya yüklü römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın nedeniyle 400 dekar kanola ve buğday ekili tarım arazisi, 600 dekar anız, 100 balya ve tarla kenarlarındaki ağaçlık alanlar zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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