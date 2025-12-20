Haberler

Çerkezköy–Kapıkule hızlı tren projesinde sona geliniyor

Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Çerkezköy ile Kapıkule arasındaki hızlı tren projesinin 2026 yılının ilk yarısında hizmete alınacağını duyurdu. Proje kapsamında istasyonların yenilenmesi ve gümrük alanı çalışmaları devam ediyor.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Çerkezköy ile Kapıkule arasındaki hatta devam eden test çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hızlı tren projesinin 2026 yılının ilk yarısında hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çerkezköy–Kapıkule hızlı tren inşaatı, Merkez–Kapıkule tren istasyonları ve gar binalarının yenilenmesi ve Kapıkule gar tevsiatı ve gümrük alanı yenileme çalışmalarının sürdüğü proje alanında incelemelerde bulundu. Vali Sezer, proje kapsamında Merkez–Kapıkule tren istasyonları ve gar binaları, yeni ve modern yüzüyle vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunacağını bildirdi. Sezer, "Ocak sonunda kaba inşaatı bitecek. Haziran'da da teslim olacak. 235 kilometrelik hattın Edirne kısmı tamamlanmış durumda. Onun dışında burada şimdi sinyalizasyon sistemlerinin testleri yapılıyor. Edirne gar binamızın ocak ayında kaba inşaatı bitecek. Haziran ayında inşallah tamamlanmış olacak. Kapıkule'deki gar binası tamamlandı. Orada lokomotif bakım binası var. Onunla ilgili de kaba inşaatı ve ince inşaatı devam ediyor. Nisan'da o da bitecek. Böylece Edirne hattı tamamlanmış olacak" dedi. Vali Sezer, projeye verdiği desteklerden dolayı başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

