Edirne'nin Fethi Tarihin Hamlesi Satranç Turnuvası düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Sakarya'dan 100 sporcu katıldı.

Sporcular 7,8,10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategorilerde yarışıyor.

Turnuva yarın sona erecek.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Korkmaz, AA muhabirine, turnuvanın büyük bir heyecanla başladığını söyledi.

Turnuvaya çeşitli illerden birçok sporcunun katıldığını belirten Korkmaz, "Bu turnuvada stratejilerin havada uçuştuğu, centilmenliğin ön planda olduğu iki gün boyunca öğrencilerimizin azmine şahitlik edeceğiz. Turnuvanın düzenlenmesinde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Korkmaz, turnuvada her kategorinin birincisine 5 bin lira para ödülü verileceğini kaydetti.