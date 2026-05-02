Edirne'nin Fethi Tarihin Hamlesi Satranç Turnuvası düzenlendi

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvaya Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Sakarya'dan 100 sporcu katıldı.

Sporcular 7,8,10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategorilerde yarışıyor.

Turnuva yarın sona erecek.

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Korkmaz, AA muhabirine, turnuvanın büyük bir heyecanla başladığını söyledi.

Turnuvaya çeşitli illerden birçok sporcunun katıldığını belirten Korkmaz, "Bu turnuvada stratejilerin havada uçuştuğu, centilmenliğin ön planda olduğu iki gün boyunca öğrencilerimizin azmine şahitlik edeceğiz. Turnuvanın düzenlenmesinde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Korkmaz, turnuvada her kategorinin birincisine 5 bin lira para ödülü verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Milli yıldızımızın kız arkadaşı için başlatılan kampanyayı unutmadılar
Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu