Edirne'ne kısa kısa

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu yönetimi, İpsala Kadın Girişimcileri Derneği'ni (İKAGED) ziyaret etti.

Yüksekokul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, ziyarette öğrencilere verdikleri destekten dolayı derneğin temsilcilerine teşekkür belgesi verdi.

Derneğin yeni eğitim-öğretim yılı açılışında öğrencilere yakın ilgi gösterdiğini ve motivasyonda bulunduğunu aktaran Arda, kurumlar arasındaki güçlü işbirliğinin süreceğini kaydetti.

Dernek Başkanı Aybike Şimşek de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, üniversiteye ve öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette, akademisyenler ve dernek üyeleri de yer aldı.

İpsala MYO heyetinden kurumlara ziyaret

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu (MYO) heyeti çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, heyet kurumlar arası işbirliği kapsamında İpsala Emniyet Müdürü Serdar Göriş ve Vakıf Bank İpsala Şube Müdürü Bedrettin Uzan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, İpsala MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Keşan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, Dr. Öğr. Üyesi İpek Atılgan Helvacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Yıldız Erduran ve Öğr. Gör. Emrah Aydın yer aldı.

İpsalalı öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

İpsala Anadolu Lisesi Öğrencileri "110. Yılda 110 Bin Genç Çanakkale'de" Projesi kapsamında Çanakkale'yi gezdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında lise öğrencileri Çanakkale gezisine katıldı.

Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret eden öğrenciler Türk tarihindeki kahramanları yerinde görme fırsatı buldu. Ziyaret edilen yerler hakkında öğrencilere bilgiler de verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
