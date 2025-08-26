Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz İpsala'da Ziyarette Bulundu

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İpsala Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ı ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette, Uyanık'a görevinde başarı diledi. Uyanık da İpsala'da eğitim seviyesini yükseltmek için çalışacağını kaydetti.

Ziyarette, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Korucuköy Barajı 10 bin 700 hektar araziyi sulayacak

AK Parti İpsala İl Genel Meclisi Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Korucuköy Barajı'nın 10 bin 700 hektar araziyi sulayacağını belirtti.

İlkdoğmuş, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal sulama yatırımları kapsamında Korucuköy Barajı'nın bölge için büyük önem taşıdığını aktardı.

Yapımı büyük oranda tamamlanan Karaağaç Barajı'nın ardından sıradaki yatırımın Korucuköy Barajı olduğunu belirten İlkdoğmuş, "Baraj tamamlandığında 10 bin 700 hektar tarım arazisi, kapalı kanal boru sistemiyle sulanabilir hale gelecek. Bu yatırımla bölge çiftçisinin verimliliğinin artması ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor. " ifadelerini kullandı.

Köylere yangın tankeri desteği sürüyor

İpsala ilçesine bağlı Hacıköy ve Pazardere köylerine yangın tankeri desteği sağlandı.

AK Parti İpsala İl Genel Meclisi Üyesi Hakan İlkdoğmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Hacıköy ve Pazardere köylerine tahsis edilen yangın tankerlerinin teslim edildiğini belirtti.

Yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere teslim edilen tankerlerin, köylerdeki afet müdahale kapasitesini artıracağı ve yaşam kalitesine katkı sağlayacağını ifade eden İlkdoğmuş, destek verenlere teşekkür etti.