Edirne merkezli organize suç örgütü çökertildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen "MAHZEN-44" operasyonlarında," elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini" açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiye göre, Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen "MAHZEN-44" operasyonlarında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, kasten yaralama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6 bin 136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre, ruhsatsız tabancalar, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici delici alet ele geçirildi."