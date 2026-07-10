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Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne merkezli 3 ilde üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden 6 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

EDİRNE merkezli 3 ilde üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Edirne'de özellikle üniversite öğrencilerini fuhşa teşvik eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan S.T., G.K., A.Ö., A.S., B.B. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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