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Edirne Lalapaşa'da 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yatak bazasında yakalandı

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Edirne Lalapaşa'da düzenlenen operasyonda, hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yatak bazasının altında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Edirne'de hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü, Lalapaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yatak bazasının altında yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

"Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan U.Ö'nün Lalapaşa'da bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda U.Ö, yatak bazasının içine gizlenmiş halde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ö, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
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