Renklenen "Dar Çarşı" estetik bir görünüme kavuştu

Güncelleme:
Edirne'deki Kunduracılar Çarşısı, valinin talimatıyla aslına uygun olarak restore edilerek yenilendi. 40 tescilli dükkanın yer aldığı çarşı, estetik bir görünüme kavuşturuldu ve hem esnaf hem de ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler alındı.

Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği noktada, dükkanların birbirine yakınlığı nedeniyle "Dar Çarşı" olarak bilinen Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 40 tescilli dükkanın yer aldığı çarşıda, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla 65 metrelik güzergahı kapsayan alandaki dükkanlar aslına uygun şekilde restore edildi.

Ahşap kaplama ile yenilenen ve pastel tonlarda boyanan dükkanların çevrelediği dar sokak, estetik bir görünüme kavuştu.

Geçmişte atıl durumda bulunan sokak, yürütülen çalışmalarla kent dokusuna yakışır şekilde yeniden canlandırıldı.

Karşılıklı dükkanlarının arasının 2 metre ve uzunluğu 65 metre olan çarşı genelinde kundura tamircileri hizmet veriyor. Bunun yanı sıra cep telefonu tamircileri ve çay ocağı da bulunuyor.

Esnaf memnun

Esnaf Erkan Çetin, AA muhabirine, çarşının kapsamlı bir tadilat gördüğünü söyledi.

Çarşının yeni bir çehreye kavuştuğunu belirten Çetin, "Sayın Valimizin sayesinde oldu. Ondan çok memnunuz. Çarşımız mükemmel oldu. Ayrıca Valimizin Edirne'de kalmasına çok sevindik." dedi.

Çarşıda 1984'ten bu yana çay ocağı işleten Sami Erkan ise Edirne Valisi Yunus Sezer sayesinde çarşının yenilendiğini anlattı.

Hem müşterilerin hem de esnafın çarşıyı beğendiğini anlatan Erkan, "Gayet güzel oldu. Tarihi görünüm kazandı. Çarşıya girince kendimizi çok iyi hissediyoruz. Valimiz de sık sık ziyarete geliyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine." ifadelerini kullandı.

Abdullah Şenel ise restorasyonu çok beğendiklerini ifade etti.

Çarşının daha da hareketlendiğini anlatan Şenel, "Yenilenme her zaman güzeldir. Görünüş hoş, insanlar da beğendi. Eski haline göre çok güzel oldu. Geçen insanlar çarşıda fotoğraf çekiliyor. Çarşı film platosunu andırıyor. Özellikle tarihi bir görünüm kazandı. Değerlerimizin korunmasından dolayı mutluyuz. Emek verenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
