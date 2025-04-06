Edirne köyleri kar yağışıyla beyaza büründü

EDİRNE - Edirne'nin rakımı yüksek köylerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin köyleri ve rakımı yüksek köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Vaysal köyünün kısa sürede beyaza büründüğünü gören köy halkı, hayrete düştü. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.