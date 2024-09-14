Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Mevlit Kandili Coşkusu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Mevlit Kandili idrak edildi.

Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere camilerde kandil programları yapıldı.

Eski Cami'deki kandil programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında kandil gecelerinin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere camilerde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisine gelenler namaz kıldı, dua etti.