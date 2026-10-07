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Edirne Keşan'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki Vahap Yücel'in cansız bedeni bulundu

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Edirne Keşan'da yalnız yaşayan 58 yaşındaki Vahap Yücel'in cansız bedeni bulundu
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Edirne’nin Keşan ilçesinde kötü koku gelen dairede yalnız yaşayan 58 yaşındaki TIR şoförü Vahap Yücel’in cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yücel’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ağı koku gelen dairede yalnız yaşayan Vahap Yücel'in (58) cansız bedeni bulundu.

İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi'nde bulunan bir apartmanın sakinleri, dün gece yalnız yaşayan TIR şoförü Vahap Yücel'in dairesinden yayılan yoğun ve rahatsız edici koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmayınca ve içeriden ses gelmeyince ekipler, çilingir çağırıldı. Kapısı çilingire açtırılan daireye giren ekipler, Yücel'i hareketsiz buldu. Sağlık ekibi, Vahap Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yücel'in cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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