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Edirne Keşan'da uyuşturucu ticareti çalışmasında 2 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne Keşan'da uyuşturucu ticareti çalışmasında 2 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir şüphelinin üzerinde 24 gram, Dumlupınar Caddesi'nde diğer şüphelinin üzerinde 21 gram kimyasal maddeyle karıştırılmış tütün ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen L.Y'nin üzerini aradı.

Aramada uyuşturucu olduğu değerlendirilen 24 gram kimyasal maddeyle karıştırılmış tütün ele geçirildi.

Dumlupınar Caddesi'nde E.Y'nin üzerinde ekiplerce yapılan aramada da 21 gram kimyasal maddeyle karıştırılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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