Edirne Keşan'da tarım bölümü öğrencileri çeltik tarlasında ders işledi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde tarım bölümü öğrencileri tarlada ders işledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri Orhaniye köyündeki çeltik tarlasını ziyaret etti.

Dersi tarlada işleyen öğrenciler üreticilerden toprağı işleme süreçleri ve ürün yetiştirme ile ilgili bilgi aldı.

Çeltik yetiştiriciliği konusunun işlendiği derste üreticiler öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA