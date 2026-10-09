Edirne Keşan'da tarım bölümü öğrencileri çeltik tarlasında ders işledi

Edirne Keşan'da tarım bölümü öğrencileri çeltik tarlasında ders işlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Keşan'da Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, Orhaniye köyündeki çeltik tarlasında ders işledi. Öğrenciler üreticilerden toprak işleme ve ürün yetiştirme bilgisi alırken çeltik yetiştiriciliği sorularına yanıt buldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde tarım bölümü öğrencileri tarlada ders işledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri Orhaniye köyündeki çeltik tarlasını ziyaret etti.
Dersi tarlada işleyen öğrenciler üreticilerden toprağı işleme süreçleri ve ürün yetiştirme ile ilgili bilgi aldı.
Çeltik yetiştiriciliği konusunun işlendiği derste üreticiler öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Kaynak: AA