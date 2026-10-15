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Edirne Keşan'da araçta 413 sentetik hap bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne Keşan'da araçta 413 sentetik hap bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta paspas üzerindeki 7 kutuda 413 sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta 413 sentetik hap ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada paspas üzerindeki 7 kutu içerisinde 413 sentetik hap ele geçirildi. Polis, araçta bulunan M.Ç., K.O., S.G. ve Ş.A.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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