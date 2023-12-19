Edirne Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere trafik eğitimleri vermeye devam ediyor. İpsala ilçesindeki bir ilkokulda gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında öğrencilere temel trafik kuralları anlatıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri öğrencileri bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda trafik jandarması timleri, İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.