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Edirne Turizm Tanıtım Toplantısı Vali Sezer Başkanlığında Yapıldı

Edirne Turizm Tanıtım Toplantısı Vali Sezer Başkanlığında Yapıldı
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Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, oda başkanları, dernek temsilcileri ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kentin tanıtımına ve turizmin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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