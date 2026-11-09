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Edirne İl Özel İdaresinin haftalık toplantısı Ciğerci başkanlığında yapıldı

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Edirne İl Özel İdaresinin haftalık toplantısı Ciğerci başkanlığında yapıldı
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Edirne İl Özel İdaresinin haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, Vali Yardımcısı ve Genel Sekreter Eyyüp Batuhan Ciğerci başkanlığında yapıldı. Toplantıda çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan hizmetler ele alındı.

Edirne İl Özel İdaresi, haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenledi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci başkanlığında düzenlenen toplantıya genel sekreter yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan hizmetler değerlendirildi.

Birimlerin faaliyetleri ve çalışma programları ele alındı.

Kaynak: AA
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