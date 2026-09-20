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Edirne İl Özel İdaresi, Havsa Osmanlı köyünde 3,5 kilometrelik sathi kaplama yaptı

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Edirne İl Özel İdaresinin il genelindeki yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt projeleri sathi kaplamayla destekleniyor. Havsa'nın Osmanlı köyü iç yolunda 3,5 kilometrelik sathi kaplama gerçekleştirildi, çalışmaların süreceği belirtildi.

Edirne İl Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları sathi kaplama projeleriyle destekleniyor.

Bu kapsamda Havsa'nın Osmanlı köyü iç yolunda 3,5 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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