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Edirne İl Genel Meclisinde Katı Atık Yönetim Birliklerine Üye Seçimi Yapıldı

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Edirne İl Genel Meclisi nisan ayının son toplantısında, Edirne, Güney Edirne ve Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliklerine üye seçimi gerçekleştirildi. CHP İl Başkanı Samet Kahraman ve Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, meclise başarı diledi.

Edirne İl Genel Meclisinde katı atık yönetim birliklerine üye seçimi yapıldı.

İl Genel Meclisinin nisan ayının son toplantısı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Edirne, Güney Edirne ve Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliklerine üye seçimi gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan CHP İl Başkanı Samet Kahraman ve Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, meclise çalışmalarında başarı diledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Samet Kahraman Edirne Orta Çevre Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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