Edirne İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantıları Gerçekleştirildi

Edirne İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları birinci birleşimi gerçekleştirildi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında düzenlenen toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla devam etti.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş toplantıda, vatandaşları 7 - 9 Temmuz tarihleri arasında 662. gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye davet etti.

Kırkpınar'ın kentte yapılan en büyük organizasyon olduğunu ifade eden Geçmiş, gelecek yıl yağlı güreşlerde sistem değişikliği yapılacağını aktardı.

Güreşlerin olimpiyatının Kırkpınar olduğunu söyleyen Geçmiş, şunları kaydetti:

"Edirne bu yıl son defa Kırkpınar alışılagelmiş şekilde gerçekleştirecek. Gelecek yıl Kırkpınar'a elini kolunu sallayarak hiç kimse gelemeyecek. Mevcut Marmara Bölgesi'nde bulunan illerde dereceye giren pehlivanlar, olimpiyatlarda olduğu gibi derecelerini alarak Kırkpınar'a gelecekler. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri artık güreşlerin olimpiyatı olacak. Bu konuda hayırlı uğurlu olsun."