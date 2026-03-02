Haberler

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, Karaağaç Sosyal Tesisleri ve Millet Bahçesi Kır Kahvesi işletmelerinin gelir ve giderleri hakkında hazırlanan raporu sundu.

Kılıç, Karaağaç Sosyal Tesisleri'nin 2025 Kasım ve Aralık aylarında 1 milyon 949 bin 196 lira gelir ve 1 milyon 727 bin 385 gider, Millet Bahçesi Kır Kahvesi'nin de Ocak ayında 1 milyon 222 bin 995 lira gelir ve 501 bin 80 lira giderinin olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu, Söğütlük Jandarma Şehitliğinin tarihi ve mevcut durumu hakkında bilgi verirken, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta da yağışların etkilerine ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Beşiktaş'tan Altay Bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Tahran mahşer yeri! İsrail saldırdı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent mahşer yeri! Dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Kocasının kim olduğunu öğrenenler başlıyor saydırmaya
Beşiktaş'tan Altay Bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi

Netanyahu'nun boynuna sarılan lider de topa girdi