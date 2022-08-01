Edirne haberleri: Edirne'de sağanak; evleri su bastı - Haberler

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Edirne haberleri: Edirne'de sağanak; evleri su bastı

Edirne haberleri: Edirne'de sağanak; evleri su bastı

Edirne haberler: EDİRNE'de, dün gece etkili olan sağanakta cadde ile sokaklar, kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

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EDİRNE'de, dün gece etkili olan sağanakta cadde ile sokaklar, kısa sürede göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Kentte dün gece sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar, suyla kaplanırken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Ekipler, yollarda önlem alırken, kısa sürede göle dönen bölgeler trafiğe kapatıldı. Sağanakta bazı mahallelerde giriş katlardaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Ev ve iş yeri sahipleri, suları tahliye etmeye çalıştı.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

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