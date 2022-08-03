Edirne gündem haberi... Keşan'da 37 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Edirne gündem haberi... Keşan'da 37 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edirne gündem haberi... Keşan'da 37 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edirne haberler: Keşan ilçesinde polis ekiplerince 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Keşan ilçesinde polis ekiplerince 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli S.D'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, evin kömürlüğünde oluşturulan bölümde uyuşturucu elde etmek amacıyla ekilmiş 37 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli S.D. gözaltına alındı.

AA / İlker Gürel - Güncel

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