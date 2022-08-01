Edirne gündem haberi: Edirne'de boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı Edirne haberler: Edirne'nin Keşan ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi kurtarıldı. Edirne'nin Keşan ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi kurtarıldı. Mecidiye sahilinde birlikte denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başlayarak yardım istedi. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan kişiler, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yayla sahilinde de denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan kişi, kurtarılarak aynı hastanede tedaviye alındı. Güncel AA / İlker Gürel Mecidiye Edirne Keşan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne gündem haberi: Edirne'de boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.