Edirne gündem haberi: Edirne'de boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Edirne gündem haberi: Edirne'de boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne gündem haberi: Edirne'de boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne haberler: Edirne'nin Keşan ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi kurtarıldı.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi kurtarıldı.

Mecidiye sahilinde birlikte denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başlayarak yardım istedi.

Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan kişiler, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayla sahilinde de denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan kişi, kurtarılarak aynı hastanede tedaviye alındı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Mecidiye Edirne Keşan Güncel Haberler

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