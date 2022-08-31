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Edirne gündem: Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

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Edirne gündem: Edirne'de av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Edirne haberi... Edirne'nin Süloğlu ilçesinde av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde av tüfeğiyle vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Büyükgerdelli köyünde yaşayan Erol Yılmaz (59) ile köye ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü Güray Döner (45) arasında köy meydanında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Yılmaz, bu sırada aracındaki av tüfeğiyle biçerdöverini tamir eden Döner ve oğlu Koray Döner'e (18) ateş etti.

Çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Yılmaz, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Baba ve oğlunun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, Süloğlu Kaymakamlığına vekalet eden Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Erol Yılmaz Süloğlu Edirne Baba Güncel Haberler

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