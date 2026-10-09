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Edirne Fatih Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

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Edirne Fatih Mahallesi'nde ETUS midibüsünün sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü kaldırıma ve aydınlatma direğine çarparak yaralandı. Hafif yaralanan sürücü kontrol amacıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü, kaza anı midibüsün araç kamerasına yansıdı.

Edirne'de motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı araç kamerasınca görüntülendi.

Fatih Mahallesi'nde seyreden bir motosiklet sürücüsü Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) midibüsünün sağından geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücüsü sürüklendi.

Bu sırada aracını park eden midibüs şoförü ve vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Hafif yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü kontrol amacıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Midibüsün araç kamerasına yansıyan görüntülerde hızla geçen motosikletin kaldırıma çarpıp devrildiği, sürücünün elektrik direğine çarparak durabildiği, motosikletin ise metrelerce sürüklendiği anlar yer alıyor.

Görüntülerde midibüs şoförü ve vatandaşların motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğu anlar da görülüyor.

Serhad Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci AA muhabirine motosiklet sürücülerinin trafikte dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Kaza sonrası midibüs şoförünün motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğunu belirten Dilci, midibüs şoförlerinin trafikte karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA
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