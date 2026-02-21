Haberler

Enez'de sağanak; su baskınları yaşandı

Enez'de sağanak; su baskınları yaşandı
Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına sebep oldu. Enez Belediyesi ve polis ekipleri, suyun tahliyesi için çalışmalar başlattı.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde sağanak etkili oldu; caddeler göle döndü, evlerin bahçelerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne'nin Enez ilçesinde, yağmur sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçeleri suyla kaplandı. Sürücüler araçları ile yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önlem aldı. Enez Belediyesi ekipleri de suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç da çalışmaları yerinde inceledi. Günenç, "İlçemizde görülen yoğun yağış sebebiyle ekiplerimiz görevlerinin başında çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Herhangi bir mağduriyetiniz durumunda belediyemizle iletişime geçebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
