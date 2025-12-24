Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca Edirne'de İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitimleri ve tapu güncelleme toplantıları da yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar'ı ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve Arar ziyarette çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Arar, Ayhan'a çalışmalarında başarı diledi.

İYEMER eğitimlerini sürdürüyor

Edirne'de, İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) eğitimlerini sürdürüyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Hemşireler Derneği koordinasyonunda Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrencilere yönelik verilen seminer süresince hem teorik bilgiler verildi hem de pratik uygulamalar gerçekleştirildi.

Subaşı beldesinde tapu güncelleme toplantısı

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde tapu güncellemesi toplantısı gerçekleştirildi.

Subaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Tapu Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, tapu güncellemede itirazı olan vatandaşlar talep ve önerilerini iletti.

Toplantıya Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi de katıldı.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te