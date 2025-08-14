Edirne Emniyet Müdürü Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki Taşlık Camii'ndeki Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi ve başarılı çalışmalar diledi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bulunan Taşlık Camii'ndeki Kur'an kursunu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaburun, kursu ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti çalışmalarında başarı diledi.

Karaburun, öğrencilere hediyeler de verdi.

Ziyarette İl Müftüsü Ercan Aksu da yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
