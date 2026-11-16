Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 19 Kasım'da konser verecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 19 Kasım'da konser verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'Bir Fasıl İki Yorum' konseriyle sanatseverlerle buluşacak. 19 Kasım Perşembe saat 20.00'de topluluğun konser salonunda düzenlenecek etkinlikte Orçun Çabuk ve Müzeyyen Çağlar sahne alacak.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Fasıl İki Yorum" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.
Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün üstlendiği konserde solistler Orçun Çabuk ve Müzeyyen Çağlar sahne alacak.
Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, 19 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de topluluğun konser salonunda gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA