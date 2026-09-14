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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne Arama Kurtarma Derneğince (EDAK) Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi düzenlenecek.

Edirne Arama Kurtarma Derneğince (EDAK) Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi düzenlenecek.

EDAK'tan yapılan açıklamaya göre, dernek binasında düzenlenecek ve 10 hafta sürecek eğitim 23 Eylül'de başlayacak.

?Afet ve acil durum farkındalığı, kentsel arama ve kurtarma, su üstü arama ve kurtarma, arazi arama ve kurtarma faaliyetlerinin yer alacağı eğitimde ayrıca kamplar, spor faaliyetleri, geziler ve tatbikatlar gerçekleştirilecek.

Eğitimle ilgili detaylı bilgi derneğin sosyal medya hesaplarından alınabilecek.

AFAD'dan afet farkındalık eğitimi

AFAD Edirne İl Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, üniversiteye yeni başlayan öğrenci gruplarına yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimlerin süreceği belirtildi.

Lalapaşa'da eğitim öğretim yılı törenle başladı

Lalapaşa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle başladı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda Kaymakam Mustafa Çolak ve Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, yeni eğitim öğretim yıllarını kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Programa kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA
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