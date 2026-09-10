İpsala ilçesinde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda, eğitim süreçlerinde karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınabilecek tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, çocukların eğitim hayatlarını güvenli şekilde sürdürebilmeleri için koruyucu ve önleyici çalışmaların devam edeceği belirtildi.

DSİ heyeti Edirne'deki sulama yatırımlarını inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Lalapaşa 1-2 Göletleri ve Sulaması ile Çömlekköy Barajı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücegök, Barajlar Dairesi Başkanı İsmail Karabulut ve teknik heyetle Lalapaşa 1-2 Göletleri ve Sulaması kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Heyet, çalışmaların mevcut durumu, iş programı ve devam eden imalatlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Yücegök ve beraberindeki heyet daha sonra Edirne'nin tarımsal sulama altyapısı açısından önemli yatırımları arasında yer alan Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Baraj inşaatında gelinen aşama ve devam eden imalatlar hakkında bilgi alan heyet, çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Kaynak: AA