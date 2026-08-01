İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek çeltik üretim sezonuna ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Borsada gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki çeltik ekim alanlarında gelinen son durum, üretim süreci ve hasat dönemi öncesinde alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca üreticilerin talep ve beklentileri ile sektörün mevcut durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Güzel, toplantının ardından İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve yönetim kurulu üyelerine ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Üreticilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu dileyen Güzel'in ziyareti, iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Havsa ilçesinde gıda denetimleri sürüyor

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda denetimleri ile hayvan sağlığı ve bitkisel üretime yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan koordinesinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Hayvan Sağlığı personeli tarafından brucella aşılaması, küçükbaş hayvanların küpelenmesi ve büyükbaş hayvanlarda düşen küpelerin yeniden takılması işlemleri yürütülüyor.

Bitkisel Üretim personeli ise yem bitkileri kontrolleri, meyve bahçeleri ile mısır ekili alanlarda kurulan feromon tuzaklarının takibi, çeltik ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirirken, üreticilerin tarımsal konulardaki taleplerine yönelik teknik destek de sağlıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

Kaynak: AA