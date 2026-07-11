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İpsala'da TMO buğday alım sezonu başladı

İpsala'da TMO buğday alım sezonu başladı
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) buğday alım sezonu başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) buğday alım sezonu başladı.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir ile İl Genel Meclisi Üyesi Hakan İlkdoğmuş, buğday alım sezonunun başlaması dolayısıyla TMO'yu ziyaret ederek, yetkililere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında TMO'ya ürün getiren vatandaşlarla da bir araya gelen heyet, üreticilerin talep ve görüşlerini dinledi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, alım sezonu boyunca üreticiler ile TMO arasında köprü vazifesi göreceklerini belirterek, çiftçilerin sorunsuz bir sezon geçirmesi için çalışacaklarını ifade etti.

İpsala Kaymakamı Güzel'den şehit ailesine ziyaret

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Güzel, Şehit Piyade Er Emrah Karataban'ın Kumdere köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Güzel, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaretin ardından aileyle Karataban'ın kabri başına gidilerek dua edildi.

İpsala'da Kur'an kursları başladı

İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, ilçe genelinde Kur'an kurslarının başladığını belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Müftülüğü koordinesinde, ilçe merkezi ve köylerdeki camilerde düzenlenen Yaz Kur'an kursların öğrencilerin yoğun katılımıyla başladığını ifade etti.

Bayraktar, düzenlenecek sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle çocukların yaz tatilini hem verimli hem de keyifli geçirmeleri hedeflediklerini belirterek, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın ve gençlerimizin hem Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri hem de milli ve manevi değerlerle yetişmeleri açısından önemli bir fırsattır. Tüm yavrularımızı camilerimize ve Kur'an kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
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