Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Aksal yaptığı yazılı açıklamada, esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlediğini belirtti.

Vatandaşın her zaman yanında olduklarını ifade eden Aksal, Keşan'ın gelişmesi için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Aksal köy temsilcileriyle buluştu

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Keşan köy temsilcileriyle bir araya geldi.

Aksal yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, köylerde yürütülen teşkilat çalışmaları ve kamu yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bunulduğunu belirtti.

Toplantıda, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir ve İl Genel Meclisi Üyesi Taner Altın da yer aldı.

Yavaş TBB meclis toplantısına katıldı

Keşan Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 1. Meclis Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesini toplantıda Yavaş temsil etti.

Gerçekleştirilen seçimler sonucunda, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Başkanı olarak seçildi.

Yavaş, Seçer'i tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
