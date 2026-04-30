Trakya Üniversitesi öğrencileri, Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması (TİGS) 2026 programında dereceler elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen program, eğitim ve uygulama sürecinin ardından finalle tamamlandı.

Finalde, Hizmet İhracatı kategorisinde birincilik ödülü, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu "Bridgehealth" takımına verildi.

Mal İhracatı kategorisinde ise Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencilerinden oluşan "Çapraz" takımı üçüncülük elde etti.

Trakya Üniversitesinde Voleybol Turnuvası tamamlandı

Trakya Üniversitesi Voleybol Turnuvası'nda "Balkan Akademi" şampiyon olurken, "Aile Hekimliği" ikinci, "Tıp Fakültesi Dekanlığı" üçüncü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre turnuvanın final etabı tamamlandı.

Ayşekadın Yerleşkesi Spor Salonu'nda oynanan final müsabakalarında takımlar, mücadelelerini sergiledi.

Şampiyonluk mücadelesinde "Balkan Akademi" ile "Aile Hekimliği" karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan "Balkan Akademi" turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. "Aile Hekimliği" ise ikinci oldu.

Üçüncülük maçında "Tıp Fakültesi Dekanlığı" ile "Uzunköprü Meslek Yüksekokulu" karşılaştı. Mücadeleyi kazanan "Tıp Fakültesi Dekanlığı" turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Nurdan Cankaya ile Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın tarafından verildi.

Köse, Korucu köyünde üreticilerle buluştu

Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, köy ziyaretleri kapsamında Korucu köyünde üreticilerle buluştu.

Köse, ziyarette üreticilerle bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlık tarafından yürütülen destekleme ve kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında saha ziyaretlerinin sürdüğünü belirten Köse, üreticilerin beklenti ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine önem verildiğini ifade etti.

Keşan'da yabani otla mücadele çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesi, park alanları, mezarlıklar ve yol kenarlarında yabani otlarla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler park ve yeşil alanlarda tırpan çalışmalarıyla düzeni sağlarken, mezarlık alanları ve yol kenarlarında herbisit uygulamalarıyla daha etkin mücadele yürütüyor.

Çalışmaların, aralıksız sürdüğü belirtildi.