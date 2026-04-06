Uzunköprü'de Trafik Eğitimi Devam Ediyor

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünün okullardaki trafik eğitimi sürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Demokrasi İlköğretim Okulunda 487 öğrenciye "Temel Trafik Eğitimi, Trafik Kurallarına Uymanın Önemi, Yaya Geçitlerinde Geçme Kuralları, Okul Servis Araçlarında Uyulması Gereken Kurallar" konulu trafik eğitimi verdi.

Eğitimin sonunda ekipler öğrencilerin sorularını cevapladı.

Polis ekipleri şehit yakınlarını ziyaret etti

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Polis Haftası kapsamında şehit yakınlarına ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette, şehit yakınları ile sohbet eden ekipler ihtiyaçlarını tespit etti.

Ekipler şehitlikleri de ziyaret etti.