Havsa'da İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlandı

Havsa'da İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlandı
Edirne'nin Havsa ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından oratoryo, canlandırma, ödül töreni ve koro ile yapılan şarkılarla sona erdi.

Programa Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

-Keşan'da parkta oyun gruplarına zarar verildi

Keşan ilçesinde bir parkta oyun gruplarına zarar veren şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir parka gelen henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler parktaki salıncak ve oyun guruplarını yaktı.

Mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü.

Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşlar benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek yetkililerden bu konuda yardım istedi.

