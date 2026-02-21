Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süloğlu Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Programa Kaymakam Emin Cevat Tutar, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Uğur Özyurt, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve kurum amirleri katıldı.

İftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen protokol üyeleri, davetlilerle sohbet etti.

Program, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.

Vali Sezer Ilgaz ailesini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte Mehmet Ilgaz ve ailesini ziyaret etti.

Altı çocuk sahibi Ilgaz ailesinin evine gerçekleştirilen ziyarette Sezer, aile fertleriyle bir süre görüştü.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Sezer, aileyle sohbet etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

-Keşan Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Keşan Belediyesi ile GÜNEKAB bünyesinde görev yapan personelin Toplu İş Sözleşmesi, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan tarafından imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sözleşmeyle çalışanların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeye gidildiği, sosyal adaletin ve çalışma barışının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Toplu iş sözleşmesinin personele hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

-Lalapaşa'da minibüs durakları yenilendi

Lalapaşa Belediyesi, ilçedeki minibüs yolcu bekleme duraklarında bakım, onarım, boya ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında duraklar yenilenerek vatandaşların daha konforlu ve düzenli alanlarda ulaşım hizmetinden faydalanması amaçlandı.

Açıklamada, belediyeye ilave durak desteğinde bulunan Ediz Martin'e teşekkür edildi.

Yeni gönderilen durak, TOKİ toplu konutlarının bulunduğu yoğun bölgeye yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart

Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası bu adamın atılması şart
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin
Kral Charles'a parlamentoda şok protesto: Soykırım işlediniz, sen bizim kralımız değilsin

Kalabalığın içinden çıkıp bas bas bağırdı: Sen bizim kralımız değilsin